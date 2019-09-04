Убирать волосы и не чесать лицо: Супрун рассказала, как предотвратить появление акне

4 сентября, 2019, 20:25

Соблюдение рациона с малой гликемической нагрузкой, без сладостей и с небольшим количеством сложных углеводов, хорошо влияет на лечение акне

Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Высокий уровень глюкозы в крови вызывает выделение инсулина, инсулиноподобного фактора роста-1, а те, в свою очередь, способствуют воспалению в акне. Поэтому меньше углеводов и отказ от конфет пойдут на пользу индекса массы тела и коже", - рассказала Супрун.

Отмечается, что шоколад связывают с акне не через молоко или сахар, а именно из-за его полифенолов. В целом, полифенолы какао защищают кожу от повреждения свободными радикалами и фотостарения, но у чувствительных людей они могут ухудшать течение акне, способствуя воспалению. То есть без шоколада акне были бы, но более легкой степени.

Как лечить акне и предотвратить их появление: