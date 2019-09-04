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Espreso.tvОбществоУбирать волосы и не чесать лицо: Супрун рассказала, как предотвратить появление акне

Убирать волосы и не чесать лицо: Супрун рассказала, как предотвратить появление акне

Соблюдение рациона с малой гликемической нагрузкой, без сладостей и с небольшим количеством сложных углеводов, хорошо влияет на лечение акне

Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Высокий уровень глюкозы в крови вызывает выделение инсулина, инсулиноподобного фактора роста-1, а те, в свою очередь, способствуют воспалению в акне. Поэтому меньше углеводов и отказ от конфет пойдут на пользу индекса массы тела и коже", - рассказала Супрун.

Отмечается, что шоколад связывают с акне не через молоко или сахар, а именно из-за его полифенолов. В целом, полифенолы какао защищают кожу от повреждения свободными радикалами и фотостарения, но у чувствительных людей они могут ухудшать течение акне, способствуя воспалению. То есть без шоколада акне были бы, но более легкой степени.

Как лечить акне и предотвратить их появление:

  • Убирайте волосы с лица - там живут бактерии.
  • Пользуйтесь ежедневными средствами для ухода с бензоил пероксидом, салициловой кислотой и ретиноидами. Они предотвращают закрытие пор и образование значительного количества сального секрета.
  • Наносите средства для лечения акне на всю кожу, а не только на них.
  • Если вы начали лечение, не сдавайтесь. Первые результаты, возможно, придется ждать четыре недели, а сам курс продлится еще дольше. А вот покупать каждую неделю какое-то новое замечательное средство и разочарованно забрасывать лечение не стоит.
  • Не чешите и не царапайте лицо. Лучше не станет. Удалять акне должен специалист в стерильных условиях.
  • Выбирайте некомедогенную косметику, которая не делает кожу жирной и не вызывает у вас акне.
  • Замазывать тональным кремом не нужно. Он лишь способствует образованию новых комедонов.

 

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