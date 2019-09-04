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Espreso.tvОбществоТрапм назвал мэра Лондона некомпетентным, но неправильно написал его имя

Трапм назвал мэра Лондона некомпетентным, но неправильно написал его имя

Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, однако неправильно написал его имя и фамилию в сети

Об этом свидетельствует сообщение Трампа в Twitter.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф", - написал Трамп.

Затем президент США посоветовал Хану заняться борьбой с преступностью в Лондоне, вместо того, чтобы критиковать других. При этом имя Sadiq Трамп написал Sadique, а фамилия Khan видоизменилась в заметке на Kahn.

Впоследствии Трамп исправил ошибку, но только в первой строке. В конце текста фамилия мэра Лондона осталась с ошибкой.

 

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