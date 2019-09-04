Трапм назвал мэра Лондона некомпетентным, но неправильно написал его имя
Об этом свидетельствует сообщение Трампа в Twitter.
"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф", - написал Трамп.
Затем президент США посоветовал Хану заняться борьбой с преступностью в Лондоне, вместо того, чтобы критиковать других. При этом имя Sadiq Трамп написал Sadique, а фамилия Khan видоизменилась в заметке на Kahn.
Впоследствии Трамп исправил ошибку, но только в первой строке. В конце текста фамилия мэра Лондона осталась с ошибкой.
The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019
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