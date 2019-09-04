Трапм назвал мэра Лондона некомпетентным, но неправильно написал его имя

4 сентября, 2019, 07:15

Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, однако неправильно написал его имя и фамилию в сети

Об этом свидетельствует сообщение Трампа в Twitter.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф", - написал Трамп.

Затем президент США посоветовал Хану заняться борьбой с преступностью в Лондоне, вместо того, чтобы критиковать других. При этом имя Sadiq Трамп написал Sadique, а фамилия Khan видоизменилась в заметке на Kahn.

Впоследствии Трамп исправил ошибку, но только в первой строке. В конце текста фамилия мэра Лондона осталась с ошибкой.