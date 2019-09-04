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Espreso.tvСпортСвитолина ворвется в топ-3 мирового рейтинга

Свитолина ворвется в топ-3 мирового рейтинга


фото: REUTERS
По итогам турнира Большого шлема US Open украинская теннисистка Элина Свитолина вернется в топ-3 мирового рейтинга WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата США, Элина Свитолина улучшит свои позиции в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации).

Этот успех позволит украинке вернуться на рекордное для нее третье место в мировой классификации впервые с февраля 2018 года.

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