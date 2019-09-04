Свитолина ворвется в топ-3 мирового рейтинга
4 сентября, 2019, 13:15
По итогам турнира Большого шлема US Open украинская теннисистка Элина Свитолина вернется в топ-3 мирового рейтинга WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата США, Элина Свитолина улучшит свои позиции в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации).
Этот успех позволит украинке вернуться на рекордное для нее третье место в мировой классификации впервые с февраля 2018 года.
- 3 сентября, в четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
- 4 сентября Серена Уильямс победила китаянку Цян Ван и получила право встретиться с Элиной Свитолиной в полуфинальном матче US Open.
- Свитолина поделилась ожиданиями от матча против легендарной американки Уильямс.
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