Свитолина ворвется в топ-3 мирового рейтинга

4 сентября, 2019, 13:15

По итогам турнира Большого шлема US Open украинская теннисистка Элина Свитолина вернется в топ-3 мирового рейтинга WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата США, Элина Свитолина улучшит свои позиции в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации).

Этот успех позволит украинке вернуться на рекордное для нее третье место в мировой классификации впервые с февраля 2018 года.