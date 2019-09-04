Свитолина прокомментировала выход в полуфинал US Open
4 сентября, 2019, 09:14
Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победного матча против Йоханны Конту
Об этом сообщает официальный сайт US Open.
Пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина пообщалась с журналистами после четвертьфинального матча US Open против британки Йоханна Конту, где Свитолина победила в двух сетах (6: 4, 6: 4) и впервые вышла в полуфинал турнира Большого Шлема.
"Перед началом турнира я не ожидала, что выйду в полуфинал. Я просто двигаюсь вперед от игры к игре. Это турнир Большого Шлема. Здесь большое давление, люди ждут многого от тебя, в том числе СМИ. Но ты и сама оказываешь давление на себя. Нужно просто выйти на корт и сделать свою работу, не слишком много думая о том, что происходит вокруг ", - призналась украинская теннисистка.
- 3 сентября, в четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
- 17 сентября 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла турнир ITF в израильском городе Кирьят-Шимон.
- Недавно украинская теннисистка Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
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