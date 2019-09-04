Свитолина прокомментировала выход в полуфинал US Open

4 сентября, 2019, 09:14

Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победного матча против Йоханны Конту

Об этом сообщает официальный сайт US Open.

Пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина пообщалась с журналистами после четвертьфинального матча US Open против британки Йоханна Конту, где Свитолина победила в двух сетах (6: 4, 6: 4) и впервые вышла в полуфинал турнира Большого Шлема.

"Перед началом турнира я не ожидала, что выйду в полуфинал. Я просто двигаюсь вперед от игры к игре. Это турнир Большого Шлема. Здесь большое давление, люди ждут многого от тебя, в том числе СМИ. Но ты и сама оказываешь давление на себя. Нужно просто выйти на корт и сделать свою работу, не слишком много думая о том, что происходит вокруг ", - призналась украинская теннисистка.