Свитолина поделилась ожиданиями от полуфинала US Open против Уильямс
Об этом сообщает официальный сайт US Open.
"Матч с Сереной - это большое испытание. Она замечательная чемпионка. Видимо, мне придется непросто. У нее очень мощная подача. Это все знают. Это то, чего мне стоит ожидать. Нужно будет реагировать быстро и пытаться использовать свои шансы", - рассказала Свитолина.
Также украинская теннисистка вспомнила свое единственную победу над Уильямс на Олимпиаде-2016.
"Наша матч на Олимпиаде прошел в невероятной атмосфере. Я провела прекрасный поединок. Я была очень молода. В то время подобных крупных побед у меня не было. Тот успех придал мне уверенности. Он позволил поверить, что с топ-теннисистками я могу играть стабильно", - сказала Свитолина.
По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров "Большого Шлема" Серена Уильямс - 4: 1. Единственную победу над американкой Элина Свитолина получила на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
- 3 сентября, в четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Йоханна Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
- 4 сентября Серена Уильямс победила китаянку Цян Ван и получила право встретиться с Элиной Свитолиной в полуфинальном матче US Open.
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