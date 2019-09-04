Свитолина поделилась ожиданиями от полуфинала US Open против Уильямс

4 сентября, 2019, 11:30

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от полуфинального матча US Open против легендарной американки Серены Уильямс

Об этом сообщает официальный сайт US Open.

"Матч с Сереной - это большое испытание. Она замечательная чемпионка. Видимо, мне придется непросто. У нее очень мощная подача. Это все знают. Это то, чего мне стоит ожидать. Нужно будет реагировать быстро и пытаться использовать свои шансы", - рассказала Свитолина.

Также украинская теннисистка вспомнила свое единственную победу над Уильямс на Олимпиаде-2016.

"Наша матч на Олимпиаде прошел в невероятной атмосфере. Я провела прекрасный поединок. Я была очень молода. В то время подобных крупных побед у меня не было. Тот успех придал мне уверенности. Он позволил поверить, что с топ-теннисистками я могу играть стабильно", - сказала Свитолина.

По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров "Большого Шлема" Серена Уильямс - 4: 1. Единственную победу над американкой Элина Свитолина получила на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.