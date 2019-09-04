США выделили грант $400 тыс. на реставрацию корпуса Киево-Могилянской академии

4 сентября, 2019, 18:20

Грант Посольского фонда США поможет отреставрировать Староакадемический корпус Могилянской академии, где содержится однокупольная Церковь Благовещения

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

31 августа Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор передал грант Посольского фонда США по сохранению культурного наследия президенту Национального университета Киево-Могилянская академия Андрею Мелешевичу.

Вклад США в размере $400 тыс. поможет отреставрировать Староакадемический корпус Могилянской академии, где содержится однокупольная Церковь Благовещения. Этот многолетний проект восстановит знаменитую достопримечательность украинской архитектуры, сооружение которой заказал гетман Иван Мазепа в 1703 году. Староакадемический корпус - это единственный в Украине академический зал, который более 300 лет непрерывно использовался в образовательных и культурных целях. Грант Посольского фонда США поможет сохранить этот исторический клад для последующих поколений.

"Мы с гордостью поддерживаем обновление Староакадемического корпуса и надеемся вместе с Киево-Могилянской академией реставрировать это замечательное здание, чтобы все украинцы могли им наслаждаться. Я очень рад, что Соединенные Штаты могут поддержать Украину в деле сохранения этого исторического памятника. Я собираюсь следить за ходом реставрации и присоединиться к тем многим посетителям, которые придут полюбоваться этой удивительным архитектурным сооружением", - сказал Тейлор.

Мелешевич поблагодарил Тейлора и американский народ за важную поддержку в восстановлении памятника.

Староакадемический корпус является частью историко-архитектурного ансамбля Киево-Могилянской академии, которая на протяжении веков была главным высшим учебным заведением Украины.

Среди известных выпускников Киево-Могилянской академии, которые учились в Староакадемическом корпусе, философ Григорий Сковорода, архитектор Иван Григорович-Барский и композитор Артемий Ведель. Современный Национальный университет Киево-Могилянская академия был восстановлен в 1992 году на месте старой Академии и является одним из самых престижных украинских университетов.

Посольский фонд США по сохранению культурного наследия предоставляет гранты на сохранение исторических памятников, культурных объектов и форм традиционного выражения в развивающихся странах по всему миру.

С 2001 года программа потратила $74 млн на более 1000 проектов в более чем 125 странах. Сюда входит и $1,3 млн в поддержку 15 проектов в Украине.

"Это пятнадцатый проект, направленный на сохранение культурного наследия в Украине, который Соединенные Штаты имеют честь поддерживать, - сказал временный поверенный. - Это проявление нашего уважения к украинскому культурному наследию и вкладу Украины в мировую культуру".