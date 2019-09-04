Создатели фильма о Стусе рассказали, какие сцены с Медведчуком не покажут

4 сентября, 2019, 16:00

Творческая группа киноленты о последнем периоде из жизни писателя Василия Стуса "Запрещенный" рассказала подробности по поводу сцен с Виктором Медведчуком

Об этом сообщила корреспондент Еспресо.TV с брифинга творческой группы фильма после показа для прессы "Запрещенного".

По словам режиссера ленты Романа Бровко, покажут сцену судебного процесса над Василием Стусом с участием Виктора Медведчука, который был в 1985 г. государственным защитником писателя. Сейчас он является народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". В то же время в фильм не вернули поговорить подсудимого и защитника, чтобы избежать судебных исков со стороны Медведчука, рассказал режиссер.

Украинская премьера "Запрещенного" состоится в четверг, 5 сентября. Сюжет акцентирует на последних годах писателя - пребывании в концлагере. Советская власть репрессировала Стуса за убеждения и любовь к украинской культуре; за непринятие преступного большевизма.

Виктор Медведчук фильм не будет смотреть: "Фильм о Стусе не буду смотреть. Не интересует. Как и сам Стус".