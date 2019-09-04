СБУ должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук
Об этом Алексей Гончарук заявил на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".
"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, которые указывают на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, по меньшей мере - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил Гончарук
Он также ожидает активизации действий по защите бизнеса от "произвола" силовиков.
"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - подчеркнул премьер.
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