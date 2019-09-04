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Espreso.tvОбществоРоссия выплатила долг перед Советом Европы за 2018 и 2017 годы

Россия выплатила долг перед Советом Европы за 2018 и 2017 годы


фото: reuters
Россия выплатила более 54 млн евро задолженности перед СЕ по вкладам в бюджет организации

Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью Schweizer Radio und Fernsehen.

"Россия только что полностью выплатила свои невыплаченные взносы. Это приятно. Впрочем эти выплаты не были причиной, по которой мы хотели вернуть Россию в качестве полноправного члена в Совет Европы. Мы хотели снова иметь возможность отстаивать интересы российских граждан в России", - сказал Ягланд.

Комментируя, почему же Россию вернули в ПАСЕ, генсек отметил, что "большинство людей осознало, что так не может продолжаться".

"С одной стороны, Россия должна подчиняться решению Европейского суда по правам человека, но не имела права голоса, если Парламентская ассамблея Совета Европы выбирала судей. Это так не работает", - добавил Ягланд.

Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Гольтген подтвердил ТАСС выплату почти всей суммы задолженности.

"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (54,7 млн евро) были на 97% перечислены по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал он.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ в заключении Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.

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