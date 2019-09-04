Рабинович подал в Конституционный Суд на Разумкова, потому что ему не дают разговаривать "на руском языке"
Об этом Рабинович заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
На заседании Комитета нардеп начал говорить по-русски. Глава комитета Дмитрий Лубинец сделал ему замечание и напомнил о регламенте, где предусмотрено, что языком работы органов Рады, в частности комитетов, является украинский. На что Рабинович ответил:
"Я уже подал в Конституционный Суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам. 10-й пункт Конституции гарантирует всем равные языковые права. Рабочим языком Рады является украинский язык. Я не мешаю вам на нем общаться. Когда я выступаю от имени фракции, согласовываю текст с фракцией и читаю это на украинском. Но высказывать мнение мне легче на русском языке. Вы хотите меня лишить права высказывать свое мнение? Встретимся в Конституционном Суде".
Напомним, что в ст. 2 пункт 3 регламента ВР говорится, что языком работы Верховной Рады, ее органов (в частности, комитетов) и должностных лиц является государственный язык.
Видео: 112.ua
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