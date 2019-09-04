Рабинович подал в Конституционный Суд на Разумкова, потому что ему не дают разговаривать "на руском языке"

4 сентября, 2019, 16:29

Сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович подал в Конституционный Суд на главу парламента Дмитрия Разумкова, потому что ему якобы не дают высказывать мнение на русском языке

Об этом Рабинович заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

На заседании Комитета нардеп начал говорить по-русски. Глава комитета Дмитрий Лубинец сделал ему замечание и напомнил о регламенте, где предусмотрено, что языком работы органов Рады, в частности комитетов, является украинский. На что Рабинович ответил:

"Я уже подал в Конституционный Суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам. 10-й пункт Конституции гарантирует всем равные языковые права. Рабочим языком Рады является украинский язык. Я не мешаю вам на нем общаться. Когда я выступаю от имени фракции, согласовываю текст с фракцией и читаю это на украинском. Но высказывать мнение мне легче на русском языке. Вы хотите меня лишить права высказывать свое мнение? Встретимся в Конституционном Суде".

Напомним, что в ст. 2 пункт 3 регламента ВР говорится, что языком работы Верховной Рады, ее органов (в частности, комитетов) и должностных лиц является государственный язык.

Видео: 112.ua