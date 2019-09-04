"Здание правительства стало открытым": в Кабмине исчезли перегородки между этажами

4 сентября, 2019, 18:05

Тем, кто бывает в Здании правительства, больше не нужно ходить зигзагами, блуждать по лабиринтам

Об этом сообщает " Правительственный портал".

"Мы хотим сделать все открыто максимально, но также с учетом соображений безопасности. Тем, кто бывает в Здании правительства, больше не нужно ходить зигзагами, блуждать по лабиринтам", - комментирует изменения премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

До сих пор в Здании Правительства действовала система многоуровневых доступов к различным этажам, которая зависела от должности работника - полная свобода передвижения в здании была только у высших должностных лиц, зато обычные посетители и работники могли ходить только там, где им было разрешено внутренними правилами.