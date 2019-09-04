"Историческая правда" стартует на Еспресо
Со времен Киевской Руси до бурных событий независимости страны - каждая программа продолжительностью по полтора часа будет переносить зрителя на несколько десятилетий или даже столетий. А реконструкция исторических событий в фильме с профессиональными актерами и костюмами позволит сполна ощутить дух эпохи. В пост-шоу известный журналист и историк Вахтанг Кипиани вместе с наиболее компетентными специалистами и свидетелями исторических событий ищут историческую правду и проводят параллели с настоящим.
"История - это одна из неотъемлемых частей идентичности. Мы можем иметь такую же государственную или экономическую модель, как и соседние государства, но всегда будем отличаться памятью о прошлом, языком, культурой, фигурами - величественными и трагическими. Поэтому "Историческая правда" - это не о прошлом, а о сегодняшнем и о завтрашнем", - объясняет Вахтанг Кипиани
"Историческая правда" стартует из серии программ о периоде Украинской Народной Республики. Цикл состоит из четырех программ, в каждой из них - острые проблемы столетней давности, которые отзываются и сегодня. В первой программе выясним, как украинское государство стало неуправляемым и в чем заключается феномен атаманщины. Во второй - о советско-украинской войне, проанализируем почему сейчас во время войны на востоке страны повторяем те же ошибки, которые были допущены сто лет назад. В третьей - речь о праве на землю во времена Украинской революции. Заключительная программа цикла поможет понять к каким последствиям привела неопределенная идентичность украинских политических деятелей УНР.
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