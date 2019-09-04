"Вернется совесть": синоптик спрогнозировала повышение температуры

4 сентября, 2019, 15:40

В четверг, 5 сентября, атмосферный фронт уйдет в восточном направлении

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что Запад и Север избавятся от дождей, "а к температуре воздуха вернется совесть и она повысится".

5 сентября днем +22 +26 градусов.

На Востоке, Юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.

В Киеве в четверг будет без осадков, днем ожидается около +23, +24 градусов.