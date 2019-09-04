"Вернется совесть": синоптик спрогнозировала повышение температуры
4 сентября, 2019, 15:40
В четверг, 5 сентября, атмосферный фронт уйдет в восточном направлении
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Синоптик отметила, что Запад и Север избавятся от дождей, "а к температуре воздуха вернется совесть и она повысится".
5 сентября днем +22 +26 градусов.
На Востоке, Юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.
В Киеве в четверг будет без осадков, днем ожидается около +23, +24 градусов.
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