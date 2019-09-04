"Свидетели Иеговы" требуют от Украины € 7 тысяч
4 сентября, 2019, 10:10
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить штраф в размере 7 тысяч евро религиозной общине "Свидетелей Иеговы" за нарушение прав человека
Об этом сообщается в решении ЕСПЧ.
В 2004 году религиозная община "Свидетели Иеговы" купила в Кривом Роге земельный участок и планировала построить там церковь. Однако на сессии Криворожского горсовета не утвердили проект аренды на этом участке. Тогда община подавала в суд против городского совета.
"Свидетели Иеговы" подали иск в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на статью 9 Европейской конвенции прав человека.
Суд признал нарушение этой статьи и обязал выплатить компенсацию 1000 евро за моральный ущерб и 6000 евро за судебные издержки.
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