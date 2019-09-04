"Помни о смерти": во дворе ректора вуза Тернополя, где прогремел взрыв, нашли записку
Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.
Правоохранители сообщают, что эта записка является одной из причин, почему расследуют именно покушение на убийство, а не хулиганство.
"Основанием для уголовного производства именно по такой статье стало то, что содержание самодельного устройства был направлено на нанесение пострадавшим тяжелых телесных повреждения, а то и причинения смерти. Еще одно основание - записка, которую оставил злоумышленник возле взрывного устройства, где были слова "memento mori" (помни о смерти)", - отметили в полиции.
Напомним, 4 мая во дворе ректора вуза Тернополя прогремел взрыв. Ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывчатая политравма.
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