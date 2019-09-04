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Espreso.tvОбщество"Гарри Поттера" изъяли из католической библиотеки, чтобы не вызвать злых духов

"Гарри Поттера" изъяли из католической библиотеки, чтобы не вызвать злых духов

В городе Нэшвилл в США в католической школе имени Святого Эдварда изъяли из библиотеки книги о "Гарри Поттере" из-за якобы "реальных заклинаний" в произведении

Об этом сообщает Tennessean.

Издание получило доступ к электронному письму пастора школы Дэна Рихила, в котором он отметил, что проконсультировался с экзорцистами из США и Рима о запрете книг.

"Проклятия и заклинания, которые используются в книгах - настоящие. Человек, который их читает, рискует вызвать злых духов ", - написал пастор.

Руководитель школ католической епархии в Нашвилле Ребекка Геммел подтвердила, что Рихил направил письмо родителям, которые интересовались этими книгами. Она отметила, что романы о Гарри Поттере остались в других школьных библиотеках епархии.

"В католической церкви нет официальной позиции относительно книг о Гарри Поттере. Каждый пастор может принимать подобные решения в своей школе", - отметила Геммел.

  • Напомним, "Гарри Поттер" - это серия романов британской писательницы Джоан Роулинг. В произведении рассказывается о жизни волшебника Гарри Поттера и его друзей в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс.

 

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