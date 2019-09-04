Прокуратура РФ просит 4 года и 6 месяцев колонии для активиста, который носил передачи украинским морякам

4 сентября, 2019, 22:49

В России прокуратура запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для общественного активиста Константина Котова

Об этом в Facebook сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Активиста обвиняют по ст. 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга т.д.) УК России.

Константин Котов - программист и общественный активист. Поводом для уголовного дела против него стали 3 административных протокола - за публикацию в Facebook с призывом на несогласованную акцию, а также за участие в несогласованных шествиях.