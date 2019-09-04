Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине "особый статус"
Об этом он сказал в своем выступлении во время панельной дискуссии о будущем ЕС на 14-м Стратегическом форуме в Бледе, сообщает Anadolu.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже раскритиковал заявление Пахора. "Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и некоторые другие. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал Чавушоглу.
Он сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.
Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественник ЕС) в 1987 году. Она получила право на членство в ЕС в 1997 году, а переговоры о присоединении начались в 2004 году.
Однако переговоры остановились в 2007 году из-за возражений администрации кипрских греков, а также из-за позиции Германии и Франции.
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