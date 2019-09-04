Правительство Болгарии: СССР не освобождал, а оккупировал страну

4 сентября, 2019, 13:02

Министерство иностранных дел Болгарии посоветовало Москве не использовать тезис об "освобождении" страны от немецкой оккупации, так как приход советских войск 1944 года принес народу оккупацию

Болгарское МИД таким образом отреагировало на российскую выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая откроется 9 сентября в Софии, сообщает Balkan Insight .

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что вместе с Советской Армией к народам Центральной и Восточной Европы пришли полувековая репрессия, подавление гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в европейских странах", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что не имеют никакого отношения к выставке, и посоветовали российскому посольству "не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса ("освобождение"), которая ставит в привилегированную позицию определенные круги в стране и является вмешательством во внутреннюю политику".

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией. За этим последовала временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществлялась исключительно с помощью советского военного присутствия", - заявили в МИД Болгарии.

В посольстве России в Болгарии заявили, что "смущены" заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать только архивные материалы.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления к ознакомлению с самой экспозицией", - говорится в заявлении.