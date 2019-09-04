Правительство Болгарии: СССР не освобождал, а оккупировал страну
Болгарское МИД таким образом отреагировало на российскую выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая откроется 9 сентября в Софии, сообщает Balkan Insight .
"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что вместе с Советской Армией к народам Центральной и Восточной Европы пришли полувековая репрессия, подавление гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в европейских странах", - говорится в заявлении.
В министерстве заявили, что не имеют никакого отношения к выставке, и посоветовали российскому посольству "не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса ("освобождение"), которая ставит в привилегированную позицию определенные круги в стране и является вмешательством во внутреннюю политику".
"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией. За этим последовала временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществлялась исключительно с помощью советского военного присутствия", - заявили в МИД Болгарии.
В посольстве России в Болгарии заявили, что "смущены" заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать только архивные материалы.
"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления к ознакомлению с самой экспозицией", - говорится в заявлении.
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