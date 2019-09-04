Послы ЕС одобрили продолжение персональных санкций против России

4 сентября, 2019, 17:04

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) принял решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Twitter.

"На первом заседании после летнего перерыва Корепер согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 г. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институций ЕС", - написал дипломат.

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До марта в списке находились 153 человека и 40 компаний.

Во время последнего продолжения решения о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.