Послы ЕС одобрили продолжение персональных санкций против России
Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Twitter.
"На первом заседании после летнего перерыва Корепер согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 г. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институций ЕС", - написал дипломат.
Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До марта в списке находились 153 человека и 40 компаний.
Во время последнего продолжения решения о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.
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