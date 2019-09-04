 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПослы ЕС одобрили продолжение персональных санкций против России

Послы ЕС одобрили продолжение персональных санкций против России


фото: reuters
Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) принял решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Twitter.

"На первом заседании после летнего перерыва Корепер согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 г. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институций ЕС", - написал дипломат.

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До марта в списке находились 153 человека и 40 компаний.

Во время последнего продолжения решения о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать