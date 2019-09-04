4 сентября, 2019, 18:57

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по поводу незаконности решения Минкульта о прекращении Киевской патриархии

Об этом сообщает пресс служба Киевского патриархата.

Отмечается, что Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А.В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном).

4 сентября 2019 г. Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению упомянутого иска.

"Отныне Яременко А.В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения в данному делу в законную силу", - говорится в сообщении Киевского патриархата.

Ранее Минкульт сообщал, что УПЦ КП прекратила существование, все полномочия перешли к ПЦУ.