Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию Киевского патриархата
Об этом сообщает пресс служба Киевского патриархата.
Отмечается, что Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А.В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном).
4 сентября 2019 г. Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению упомянутого иска.
"Отныне Яременко А.В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения в данному делу в законную силу", - говорится в сообщении Киевского патриархата.
Ранее Минкульт сообщал, что УПЦ КП прекратила существование, все полномочия перешли к ПЦУ.
- Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 г. Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП и неприятии автокефалии, указав, что его "не устраивает содержание Томоса".
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