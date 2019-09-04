Найдено тело призера Олимпийских игр Очоа
4 сентября, 2019, 19:28
Найдено мертвое тело олимпийской призерши Бланки Фернанлес Очоа, которая исчезла накануне
Об этом сообщает Nau Media AG.
В районе горы Ла-Пеньота испанская полиция нашла труп призера Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланки Фернандес Очоа, которая исчезла 12 дней назад.
По словам родственников, бывшая горнолыжница уехала из дома без мобильного телефона и сообщила семье, что отправляется в путешествие на север. Знакомые Очоа сообщили полиции, что последний раз ее видели 23 августа за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида.
Очоа является единственным призером зимних Олимпийских игр в истории Испании. Она стала третьей в слаломе на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году. Также она побеждала на этапах Кубка мира.
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