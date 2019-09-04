Нардеп от "Слуги народа" Верещук стала представителем правительства в Раде

4 сентября, 2019, 15:20

Представителем Кабинета министров в Верховной Раде стала Ирина Верещук

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

"Перешли к последнему пункту повестки дня - назначение представителя Кабмина в Верховной Раде. Им стала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук", - сообщил нардеп.

Ирина Андреевна Верещук в прошлом мэр Равы-Русской (2010-2015 гг.). С января 2016 президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.