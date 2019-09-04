На Ривненщине подрались представители двух религиозных общин: 11 пострадавших

4 сентября, 2019, 19:16

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные срезали замки на дверях храма и пытались вынести оттуда вещи

Об этом сообщает пресс служба полиции Ривненской области.

Инцидент произошел на территории церкви в селе Малинск.

Отмечается, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения. Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин.

Спор возле церкви между почти 60 лицами переросла в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили 11 местных жителей.

Следователи изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации части 1 статьи 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).