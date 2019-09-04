На Луганщине поймали бывшего боевика "ЛНР"
Об этом сообщает полиция Луганской области.
"Полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в с. Станица Луганская, обнаружили ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 36-летнего луганчанина, который, по оперативной информации, находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что в мае 2014 года он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в пгт. Александровск. Однако, увидел, что "руководству" безразлично к судьбе подчиненных и покинул ряды бандформирования.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Ведется следствие.
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