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Espreso.tvОбществоНа Дунае начались украинские-румынские учения "Риверайн - 2019"

На Дунае начались украинские-румынские учения "Риверайн - 2019"

4 сентября в Румынии начались двусторонние украинско-румынские учения "Риверайн - 2019" с участием подразделений Военно-Морских сил ВСУ, Морской охраны ГПСУ, Морских сил и береговой охраны Румынии

Об этом сообщает пресс служба ВМС ВСУ в Facebook.

Отмечается, что цель мероприятия - отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп в акватории реки Дунай для повышения уровня их совместимости и возможностей.

От Военно-Морских сил ВСУ в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14, от румынской стороны - 2 бронированных патрульных катера, два речных тральщика, один патрульный катер и речной буксир.

В целом двусторонние учения будут проходить в течение трех дней в акватории реки Дунай, где украинские и румынские коллеги совместно отработают основные элементы по обеспечению безопасности в протоках и речных секторах.

Учения продлятся до 6 сентября и будут включать в себя такие основные элементы, как тактическое маневрирование, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт, и досмотровая операция.

 

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