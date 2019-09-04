На Дунае начались украинские-румынские учения "Риверайн - 2019"
Об этом сообщает пресс служба ВМС ВСУ в Facebook.
Отмечается, что цель мероприятия - отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп в акватории реки Дунай для повышения уровня их совместимости и возможностей.
От Военно-Морских сил ВСУ в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14, от румынской стороны - 2 бронированных патрульных катера, два речных тральщика, один патрульный катер и речной буксир.
В целом двусторонние учения будут проходить в течение трех дней в акватории реки Дунай, где украинские и румынские коллеги совместно отработают основные элементы по обеспечению безопасности в протоках и речных секторах.
Учения продлятся до 6 сентября и будут включать в себя такие основные элементы, как тактическое маневрирование, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт, и досмотровая операция.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень