На Донбассе открыли немецкий офис по борьбе с кризисом на востоке

4 сентября, 2019, 07:40

4 сентября в Краматорске открыли новый офис Немецкой ассоциации международного сотрудничества (GIZ) по преодолению последствий кризиса на востоке Украины

Об этом сообщает Укринформ.

"Открытием офиса GIZ усиливает свою ангажированность в кризисном регионе на востоке страны. Главной задачей офиса будет помощь внутренне перемещенным лицам и местным общинам справляться с последствиями конфликта", - отметили в Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ).

BMZ с 2014 года для двусторонних проектов развития выделило более 540 000 000 евро.

"Этими средствами мы делаем важный вклад в преодоление кризиса на востоке Украины, например, в уходе за внутренне перемещенными лицами и их интеграции; а также в таких сферах реформ, как децентрализация, профессиональное обучение, энергоэффективность или административная модернизация", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, парламентский госсекретарь Мария Флахсбарт посетит терапевтический центр, в котором собаки помогают лечить травмированных или инвалидов детей войны.

Также во время своей поездки в Украину 2-5 сентября госсекретарь Флахсбарт будет вести переговоры с высшими представителями правительства, государственными и общественными организациями, международными структурами относительно ситуации в Украине.

Визит осуществляется в продолжение договоренностей, достигнутых в мае в Киеве представителей Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ с украинскими коллегами, в частности, подписания 20 мая протокола о выделении Берлином Украине 82 млн евро на проекты технического и финансового сотрудничества в 2019 году.