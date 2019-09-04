На Донбассе открыли немецкий офис по борьбе с кризисом на востоке
Об этом сообщает Укринформ.
"Открытием офиса GIZ усиливает свою ангажированность в кризисном регионе на востоке страны. Главной задачей офиса будет помощь внутренне перемещенным лицам и местным общинам справляться с последствиями конфликта", - отметили в Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ).
BMZ с 2014 года для двусторонних проектов развития выделило более 540 000 000 евро.
"Этими средствами мы делаем важный вклад в преодоление кризиса на востоке Украины, например, в уходе за внутренне перемещенными лицами и их интеграции; а также в таких сферах реформ, как децентрализация, профессиональное обучение, энергоэффективность или административная модернизация", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, парламентский госсекретарь Мария Флахсбарт посетит терапевтический центр, в котором собаки помогают лечить травмированных или инвалидов детей войны.
Также во время своей поездки в Украину 2-5 сентября госсекретарь Флахсбарт будет вести переговоры с высшими представителями правительства, государственными и общественными организациями, международными структурами относительно ситуации в Украине.
Визит осуществляется в продолжение договоренностей, достигнутых в мае в Киеве представителей Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ с украинскими коллегами, в частности, подписания 20 мая протокола о выделении Берлином Украине 82 млн евро на проекты технического и финансового сотрудничества в 2019 году.
- Напомним, что благодаря немецкой поддержке было создано 24 региональных центра развития в каждой из 24 областей, включая Донецкую и Луганскую; Центры поддерживают общины через 3600 учебных занятий, конференций и консультаций для более 73 тыс. участников.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции