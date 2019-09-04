Мы можем лишить Путина денег и остановить "Северный поток-2", - американский сенатор
Об этом передает "Радио Свобода".
"Довольно убедительным" признаком этого, считает Круз, является июльское голосование с результатом 20 против 2 в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта.
Он отметил, что на планете есть всего пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.
"Лучшее, что мы можем сделать - это лишить президента России Владимира Путина денег за его агрессивный милитаризм", - отметил сенатор-республиканец.
Стоит отметить, что американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.
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Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
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В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которе помешают строительству "Северного потока-2". В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .
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США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
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