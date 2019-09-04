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Espreso.tvОбществоМы можем лишить Путина денег и остановить "Северный поток-2", - американский сенатор

Мы можем лишить Путина денег и остановить "Северный поток-2", - американский сенатор

Американский сенатор Тед Круз заявил, что Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского природного газа в Германию

Об этом передает "Радио Свобода".

"Довольно убедительным" признаком этого, считает Круз, является июльское голосование с результатом 20 против 2 в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта.

Он отметил, что на планете есть всего пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

"Лучшее, что мы можем сделать - это лишить президента России Владимира Путина денег за его агрессивный милитаризм", - отметил сенатор-республиканец.

Стоит отметить, что американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.

 

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