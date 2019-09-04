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Espreso.tvСпортЛидер "Ювентуса" выбыл на полгода из-за травмы

Лидер "Ювентуса" выбыл на полгода из-за травмы


фото: juventus.com
Защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джорджо Кьеллини пропустит полгода из-за травмы

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

Кьеллини перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки правого колена. Оперативное вмешательство было проведено профессором Кристианом Финком в австрийской клинике в присутствии главы медицинского штаба "Ювентуса" Никоса Цуродиса. Операция прошла успешно.

Ожидаемое время восстановления 35-летнего игрока составит около шести месяцев.

Кьеллини перешел в "Ювентус" летом 2005 года из "Фиорентины". В составе туринского клуба защитник сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в "Ювентусе" футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 1 #FinoAllaFine

Публикация от Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini)

 

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