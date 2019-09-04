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Espreso.tvОбществоKомитет ВР одобрил законопроект о назначении президентом руководителей НАБУ и ГБР

Kомитет ВР одобрил законопроект о назначении президентом руководителей НАБУ и ГБР


фото: twitter
Комитет по вопросам антикоррупционной политики решил, что законопроект не содержит коррупционных рисков

Об этом сообщается в Twitter Верховной Рады.

"Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал таким, что не содержит коррупционных рисков, законопроект №1014 о закреплении полномочий президента Украины назначать и освобождать от должности руководителей НАБУ и ГБР", - говорится в сообщении.

Теперь для принятия документа народными депутатами его должен одобрить Конституционный суд Украины.

Согласно действующему законодательству руководители НАБУ назначаются президентом по результатам работы независимой конкурсной комиссии.

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