Kомитет ВР одобрил законопроект о назначении президентом руководителей НАБУ и ГБР
4 сентября, 2019, 17:16
Комитет по вопросам антикоррупционной политики решил, что законопроект не содержит коррупционных рисков
Об этом сообщается в Twitter Верховной Рады.
"Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал таким, что не содержит коррупционных рисков, законопроект №1014 о закреплении полномочий президента Украины назначать и освобождать от должности руководителей НАБУ и ГБР", - говорится в сообщении.
Теперь для принятия документа народными депутатами его должен одобрить Конституционный суд Украины.
Согласно действующему законодательству руководители НАБУ назначаются президентом по результатам работы независимой конкурсной комиссии.
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