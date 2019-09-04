Комитет Рады предложит правительству создать институт уполномоченного по правам нацменьшинств
4 сентября, 2019, 17:04
Профильный комитет ВР намерен обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой создать институт уполномоченного по правам национальных меньшинств
Об этом сказал председатель комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы обратимся в Кабмин для создания института уполномоченного по правам национальных меньшинств", - сказал Лубинец.
Комитет создал шесть подкомитетов, среди которых - по правам коренных народов и нацменьшинств; миграционной политики и гражданства; по вопросам гендерного равенства.
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