Комитет Рады предлагает поддержать право на вознаграждение для обличителей коррупции

4 сентября, 2019, 16:37

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует парламенту принять законопроект №1010 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в отношении обличителей коррупции"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проект закона №1010 разработан с целью определения правового статуса обличителей - людей, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, установления прав, гарантий и механизмов защиты таких лиц и приравненных к ним лиц.

"Проектом закона предлагается внесение изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по поводу определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты, обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия обличителем коррупции информации; освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении, обеспечении государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается, что источниками поступления средств для реализации закона станут средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.), применяемые по решениям судов, принятым по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания обличителя содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

"Дополнительным источником финансирования мероприятий по обеспечению безопасности обличителей и выплаты компенсаций обличителям может стать сокращение расходов на содержание правоохранительных органов в связи с тем, что благодаря эффективному законодательному регулированию деятельности обличителей коррупции ожидает уменьшение количества коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также уменьшение объема нагрузки на правоохранительные органы, вызванное выполнением обличителями части работы по поиску информации о возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях", - объясняют авторы законопроекта.

Также предлагается дополнить закон "О предупреждении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.