Кличко о своем увольнении с должности главы КГГА: "Это прямое президентское правление"

4 сентября, 2019, 16:44

4 сентября правительство одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. По сути, прямое президентское правление. О намерениях урезать полномочия избранного мэра ОПГ заявлял давно, особенно ловким был Богдан (глава Офиса президента Андрей Богдан , - ред.)", - заявил Кличко.

По его словам, такими действиями пытаются лишить людей права избирать власть.

"Это противоречит Конституции и местному самоуправлению. Речь идет не о лично Кличко, речь идет об уничтожении местного самоуправления не только в Киеве. Киев - это первая ласточка", - отметил мэр.

Кличко отметил, что в 2003 году Конституционный Суд определил, что главой КГГА может быть назначено только человек, избранный киевским городским главой киевлянами.

"Также есть норма в ст. 141 Конституции, что мэр также должен возглавить исполнительный орган Киевсовета - КГГА", - добавил он.