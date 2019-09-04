Химическая кастрация: Зеленский поступил правильно, “закон Ляшко” нарушал права человека - Маляр

4 сентября, 2019, 13:55

Юрист Анна Маляр прокомментировала вето “закона Ляшко” о кастрации президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщила Маляр в эфире Еспресо.TV.

"Я считаю, что президент сейчас поступил абсолютно законно, и это грамотное решение, потому что "закон Ляшко", который был проголосован в целом в последний день работы предыдущего созыва, на самом деле нарушает права человека и нарушает международные обязательства, которые брала на себя Украина", - заявила юрист.

Кроме того, Маляр отметила, что закон предусматривает химическую кастрацию не только для педофилов.

"И вы, когда давали краткую характеристику этому закону, вы сказали, что он предусматривал химическую кастрацию для педофилов. Это не так. "Закон Ляшко" предусматривал химическую кастрацию не только для педофилов, но и для всех лиц, совершающих половые преступления в отношении малолетних.

Я напомню, что половых преступлений в отношении малолетних несколько. Это не только изнасилования - это и развращения, и половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет. Далеко не все эти преступления совершают педофилы. Педофилия - это психиатрическая болезнь, и поэтому я являюсь соавтором альтернативного законопроекта (законопроект 6607- ред.,), Который в тот же день проголосован был проголосован в первом чтении, а сейчас на доработке в Верховной Раде. Который предлагает поступить все-таки грамотно, а не популистски ", - добавила она.

Помимо того, Маляр подчеркнула, что преступления педофилов и здоровых людей в отношении малолетних должны по-разному наказываться.

"Что значит грамотно, это означает, что людей, совершающих половые преступления против детей, мы делим на две категории: те, что больные психиатрической болезнью педофилия, их очень мало, и тех, что здоровы. Те, что больные, действительно, могут проходить химическую кастрацию, потому что это единственный на сегодня клинически доказанный способ лечения этих лиц, а те, что здоровы, к ним должен быть совершенно другое отношение. И желательно, я надеюсь ВР все же согласится на максимальный срок наказания, чтобы они пожизненно отбывали лишение свободы. Но даже если так не будет, все равно они должны отбывать лишение свободы, но лечиться ", - завершила юрист.