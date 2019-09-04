Химическая кастрация педофилов: Зеленский ветировал законопроект
Об этом сообщается в карточке законопроекта.
Отметим, что законопроект предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет.
Формулировка буквально следующая: "совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия".
Принудительная кастрация заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, которые уменьшат либидо и сексуальную активность. Кроме того, принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.
Также документ усиливает санкцию за изнасилование группой или несовершеннолетнего лица - с 12 до 15 лет лишения свободы.
Развращение человека в возрасте до 16 лет будет караться только лишением свободы до 5 лет (исключена норма о возможном ограничении свободы).
В дополнение, законопроект поручает Кабмину в течение двух месяцев обеспечить создание публичного реестра лиц, осужденных за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.
- Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла закон №6449, который усиливает ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних.
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