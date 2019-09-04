Как закрыть финансовые проблемы до зарплаты: кредит онлайн

4 сентября, 2019, 14:36

Подайте заявку на получение кредита до зарплаты в режиме онлайн, чтобы уже через 15 минут получить деньги

Как только вы заполните заявку на сайте выбранного кредитора, данные будут отправлены непосредственно МФО. Его сотрудники смогут быстро проверить заявление и обработать его. В идеале вы получите ответ спустя 15 минут, в худшем случае – на следующий рабочий день.

Как МФО выдает кредиты

Ваша кредитная заявка на онлайн кредит будет рассмотрена кредитором с помощью специальной программы. Такой софт эффективно анализирует детали и сверяет данные, чтобы увидеть, имеете ли вы право на получение займа. Не нужно сильно беспокоиться если у вас плохая кредитная история. Критерии в МФО не такие строгие, как в банке. Все, что вам нужно, это стабильный доход. Проверьте, чтобы вся информация, которую вы предоставляете, была точной.

Какие преимущества дает потребителю рынок онлайн-кредитования?

Любая сумма до 15 000 гривен

Вы можете подать заявку на любую сумму, но не более чем 15 000 гривен. Весь процесс оформления происходит онлайн. Сколько денег вам нужно, указывайте самостоятельно. Вы можете почти сразу получить сумму, которая вам нужна. Вы также можете выбрать продолжительность срока кредита в зависимости от того, за сколько вы можете погасить задолженность. Процентные ставки продуманы таким образом, чтобы вы имели возможность взять взаймы большую сумму и не нарушать бюджет, возвращая ее.

Никаких жестких критериев и требований

Нет жестких кредитных требований к заемщику, как в банке, где проверяют кредитный рейтинг и многое другое. Это также означает, что подача заявки на получение ссуд до получки не повлияет на кредитный рейтинг. МФО предоставляют такое преимущество в сравнении с традиционными банками.

Быстрая обработка заявок

Программное обеспечение будет знать через несколько минут, можете ли вы получить онлайн-кредит или нет. Это дает возможность быстро взять деньги, когда это нужно, в тот же день. В экстренных ситуациях получить деньги практически сразу крайне важно. В отличие от банков или других кредиторов, вам не придется ждать несколько дней, прежде чем заявку одобрят.

Но запомните, что вам нужен кредитор с хорошими финансовыми показателями, комиссионными и быстрым одобрением. Так что в первую очередь важно выбрать такую микрофинансовую организацию.

Что нужно, чтобы получить кредит онлайн?

возраст больше 18 лет;

постоянная оплачиваемая работа;

банковский счет, чтобы получить средства.

Предусматривает ли МФО возможность пролонгации и реструктуризации задолженности?

Если вам необходимо погасить кредит позднее, пожалуйста, свяжитесь с кредитором. За такую услугу предусмотрена дополнительная плата.

Что случится, если вы не сможете погасить задолженность перед кредитором?

Если вы не можете погасить кредит, позвоните кредитору, чтобы договориться о плане реструктуризации и пролонгации. Пока кредитор понимает ваши обстоятельства, он готов помочь. Тем не менее, мы советуем оплатить кредит в установленный срок. Получение дополнительных займов до зарплаты с более высокими ставками и сборами, вероятно, не лучшее решение.

Сколько времени проходит с момента подачи заявки до зачисления средств?

Все зависит только от конкретного кредитора. Кому-то на проверку достаточно 5 минут, другим требуется несколько часов. Все определяется актуальной загруженностью и ресурсами выбранного вами кредитора.

Если вы ищете долгосрочный кредит, пожалуй, лучшие финансовые условия вам сможет предоставить только банк. МФО не предполагает возможности занимать большие суммы денег на долгий период.

Банковские кредиты предлагают выплаты ежемесячно с установленной суммой. Это означает, что вы можете легко рассчитать сумму погашения, а также установить график оплаты, чтобы вам не пришлось пропустить платеж. Ставки существенно ниже, чем в МФО, но важно учитывать и понимать все нюансы. Микрокредитование не предназначено для больших займов.

Как все происходит?

После того как вы заполнили заявку и оставили реквизиты, деньги будут зачислены непосредственно на ваш банковский счет. Обратите внимание, что высокие проценты всегда дорогие. Небольшие заявки на кредит нужно подавать на несколько дней, максимум недель.

Чтобы микрокредитование было полезным, нужно пользоваться его преимуществами с умом. По сути, сравнивать его с предложением банка нецелесообразно. МФО рассчитаны на то, чтобы максимально сократить промежуток времени с момента подачи заявки и до зачисления средств на карту клиента. Банки, наоборот, не заинтересованы в том, чтобы выдавать заемщикам маленькие суммы. Так что пользуйтесь услугами микрофинансовых организаций, только когда вам действительно срочно нужна небольшая сумма, но ее негде взять.