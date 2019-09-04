Гончарук предлагает ввести дополнительный налог для IТ-отрасли, чтобы обучать новых кадров
Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи правительства с экспортной IТ-индустрией, которая состоялась 4 сентября в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам премьер-министра, средства из фонда будут тратить на стипендии талантливым студентам, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.
"Проблема - нехватка кадров ... Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее", - заявил Гончарук.
В то же время глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов во время этой встречи предложил ввести специальную возможность налогообложения ФЛП, работающих в ІТ-сфере.
Так, Верланов предложил ввести налог на развитие человеческого капитала. Ставку налога предложили на уровне 1% в 2020 году, однако он должен вырасти до 5% в 2024 году. Новый налог будут платить в дополнение к 5% единого налога и ЕСВ.
По словам Верланова, переход на новую систему будет добровольным, но даст больше гарантий и преимуществ.
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