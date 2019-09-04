Гончарук об отстранении Кличко: я бы освободил не его, а Столара
Об этом премьер-министр сказал во время брифинга после заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны. Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например. Но формальной должности у этого человека нет. Поэтому это сделать было невозможно" , - отметил Алексей Гончарук.
Вместе с тем, он сказал, что, несмотря на то что это решение всей команды, окончательное решение будет принимать президент.
"Но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться всем этим группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах киевлян", - отметил премьер.
Он добавил, что усиление Кличко "порядочным менеджером" - это хорошая идея.
- 4 сентября правительство одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА
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