Гончарук об отстранении Кличко: я бы освободил не его, а Столара

4 сентября, 2019, 15:57

Премьер-министр Украины прокомментировал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА

Об этом премьер-министр сказал во время брифинга после заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны. Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например. Но формальной должности у этого человека нет. Поэтому это сделать было невозможно" , - отметил Алексей Гончарук.

Вместе с тем, он сказал, что, несмотря на то что это решение всей команды, окончательное решение будет принимать президент.

"Но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться всем этим группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах киевлян", - отметил премьер.

Он добавил, что усиление Кличко "порядочным менеджером" - это хорошая идея.