Глава Гонконга отозвала противоречивый законопроект об экстрадиции

4 сентября, 2019, 14:56

Глава администрации Гонконга Керри Лам отозвала противоречивый законопроект об экстрадиции в материковый Китай, который вызвал массовые акции протеста в городе

Как сообщает ВВC об отзыве законопроекта глава администрации заявила в своем видеообращении.

Керри Лам подчеркнула, что приоритетом для нее является прекращение насилия и восстановление порядка в городе.

Итак, власти Гонконга выполнилb главное требование протестующих и лишилbсь причины массовых акций протеста в городе, которые продолжались с июня.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих на улицах города достигало 1,7 млн человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".

Напомним, во время протестов в воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.