Глава Гонконга отозвала противоречивый законопроект об экстрадиции
Как сообщает ВВC об отзыве законопроекта глава администрации заявила в своем видеообращении.
Керри Лам подчеркнула, что приоритетом для нее является прекращение насилия и восстановление порядка в городе.
Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.
Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".
Напомним, во время протестов в воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.
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