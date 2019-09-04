ГБР объявило конкурс на 268 должностей оперативников

4 сентября, 2019, 16:09

Государственное бюро расследований объявило конкурс на 268 должностей оперативных работников

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"Мы ждали этого 1,5 года - пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство, а все документы будут утверждены Кабинетом министров. Думаю, только ДБРовцы поймут, насколько важен этот день: мы объявляем конкурс на 268 должностей оперативных работников", - говорится в сообщении Трубы.

Отмечается, что оперативные работники будут выполнять следующие задачи:

Осуществлять оперативное сопровождение;

Проводить оперативно-розыскную работу, выявлять преступления, предотвращать их.

По словам директора ГБР, этот конкурс уникален не только для ГБР, но и для системы правоохранительных органов страны в целом: "Мы первые, кто сможет взять на работу оперативника прямо с университетской скамьи правовых факультетов».

Труба добавил, что им бы еще не мешало дать право на прослушивание, "но это следующая страница в истории".