Филиал в РФ международной организации Greenpeace обозначил Крым российским
4 сентября, 2019, 21:14
Российское отделение международной организации Greenpeace использует карту, где Крым обозначен территорией РФ
Об этом пишет Крым.Реалии
В частности, речь идет об интерактивной карте пожаров в России.
На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap, картами которого пользуются десятки компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и ООН.
Сообщается, что в прошлом году OpenStreetMap попал в скандал из-за того, что "отрезал" Крым от Украины. Украинские волонтеры OpenStreetMap, Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Великобритании официально обратились в центральный офис OpenStreetMap в Лондоне с требованием вернуть Крым на карте в состав Украины.
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