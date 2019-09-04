Филиал в РФ международной организации Greenpeace обозначил Крым российским

4 сентября, 2019, 21:14

Российское отделение международной организации Greenpeace использует карту, где Крым обозначен территорией РФ

Об этом пишет Крым.Реалии

В частности, речь идет об интерактивной карте пожаров в России.

На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap, картами которого пользуются десятки компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и ООН.

Сообщается, что в прошлом году OpenStreetMap попал в скандал из-за того, что "отрезал" Крым от Украины. Украинские волонтеры OpenStreetMap, Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Великобритании официально обратились в центральный офис OpenStreetMap в Лондоне с требованием вернуть Крым на карте в состав Украины.