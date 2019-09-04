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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" вошел в топ-10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов

Футболист "Шахтера" вошел в топ-10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Бразильский лидер "Шахтера" Тайсон признан одним из самых быстрых футболистов Европы

Об этом сообщает Squawka в twitter.

4 сентября был опубликован технический отчет УЕФА по итогам прошлогодней Лиги чемпионов. В частности, и рейтинг самых быстрых футболистов. Наибольшая скорость была зафиксирована у защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка (34,5 км / ч), которую он развил в первом полуфинальном матче против "Барселоны".

Интереса для украинских фанатов к рейтингу от УЕФА добавляет присутствие здесь футболиста донецкого "Шахтера", бразильца Тайсона. Полузащитник набрал скорость в 33 км / ч в матче против "Хоффенхайма".

OFFICIAL: The fastest sprints in the Champions League in 2018/19.

Virgil van Dijk the only player to reach 34.5km / h. pic.twitter.com/kQa6JaUuZO

- Squawka News (@SquawkaNews) September 3, 2019
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