Футболист "Шахтера" вошел в топ-10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов

4 сентября, 2019, 15:57

Бразильский лидер "Шахтера" Тайсон признан одним из самых быстрых футболистов Европы

Об этом сообщает Squawka в twitter.

4 сентября был опубликован технический отчет УЕФА по итогам прошлогодней Лиги чемпионов. В частности, и рейтинг самых быстрых футболистов. Наибольшая скорость была зафиксирована у защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка (34,5 км / ч), которую он развил в первом полуфинальном матче против "Барселоны".

Интереса для украинских фанатов к рейтингу от УЕФА добавляет присутствие здесь футболиста донецкого "Шахтера", бразильца Тайсона. Полузащитник набрал скорость в 33 км / ч в матче против "Хоффенхайма".

OFFICIAL: The fastest sprints in the Champions League in 2018/19.



Virgil van Dijk the only player to reach 34.5km / h. pic.twitter.com/kQa6JaUuZO - Squawka News (@SquawkaNews) September 3, 2019