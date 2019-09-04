Ferrexpo традиционно лидирует по экспорту окатышей

4 сентября, 2019, 12:57

Компания Феррекспо по результатам семи месяцев 2019 года традиционно стала лидером по экспорту железорудных окатышей среди предприятий стран бывшего СССР. Такие данные обнародовало ГП "Укрпромвнешэкспертиза"

Согласно с отчетами ГП "Укрпромвнешэкспертиза", за январь-июль 2019 года Феррекспо отправила на экспорт 5995,6 тыс. тонн железорудных окатышей (Полтавский ГОК (Украина), входящий в Группу Феррекспо, отправил 5267,0 тыс. тонн железорудных окатышей, Еристовский ГОК (Украина), входящий в Группу Феррекспо, – 728,6 тыс. тонн). Экспорт производился в страны Европы, Японию, Южную Корею, Тайвань, Китай, а также США и др. страны.

Группа Металлоинвест экспортировала 3762,5 тыс. тонн железорудных окатышей (Михайловский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, – 3144,0 тыс. тонн, Лебединский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, – 618,5 тыс. тонн). Группа Метинвест экспортировала 2952,2 тыс. тонн железорудных окатышей (Северный ГОК (Украина), входящий в Группу Метинвест, - 1607,7 тыс. тонн), Центральный ГОК (Украина), входящий в Группу Метинвест, - 1344,5 тыс. тонн). Группа Северсталь, в частности Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт 2072,1 тыс. тонн железорудных окатышей. Группа ЕВРАЗ (Качканарский ГОК (Россия)) экспортировала 320,4 тыс. тонн железорудных окатышей.

За этот же период Полтавский ГОК (Украина) произвел 6164,3 тыс. тонн железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа (РФ) составило 8831,4 тыс. тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) - 6306,1 тыс. тонн, Северного ГОКа (Украина) – 5251,0 тыс. тонн, Стойленского ГОКа (РФ) - 4077,4 тыс. тонн.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. Компания произвела 10,6 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com