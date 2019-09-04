Facebook и Instagram будут показывать всплывающие окна с образовательной информацией для тех, кто гуглит о прививках
4 сентября, 2019, 22:17
В Facebook и Instagram появляется новая функция для борьбы с распространением антивакцинной дезинформации
Об этом пишет CNN.
Образовательные учебные всплывающие окна появятся на платформах социальных медиа, когда пользователь осуществляет поиск содержания, связанного с вакциной, посещает группы и страницы, связанные с вакциной, или нажимает хэштег, связанный с вакциной в Instagram.
Если пользователь находится в Соединенных Штатах, окно подключит пользователя к Центрам контроля и профилактики заболеваний США для получения достоверной информации о вакцинах. Если пользователь находится за пределами США, он соединит их со Всемирной организацией здравоохранения.
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