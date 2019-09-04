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Espreso.tvОбществоFacebook и Instagram будут показывать всплывающие окна с образовательной информацией для тех, кто гуглит о прививках

Facebook и Instagram будут показывать всплывающие окна с образовательной информацией для тех, кто гуглит о прививках

В Facebook и Instagram появляется новая функция для борьбы с распространением антивакцинной дезинформации

Об этом пишет CNN.

Образовательные учебные всплывающие окна появятся на платформах социальных медиа, когда пользователь осуществляет поиск содержания, связанного с вакциной, посещает группы и страницы, связанные с вакциной, или нажимает хэштег, связанный с вакциной в Instagram.

Если пользователь находится в Соединенных Штатах, окно подключит пользователя к Центрам контроля и профилактики заболеваний США для получения достоверной информации о вакцинах. Если пользователь находится за пределами США, он соединит их со Всемирной организацией здравоохранения.

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