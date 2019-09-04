Европейские футбольные клубы потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно
Об этом сообщает BBC.
Сумма, которая была потрачена на трансферы этим летом клубами из топ-5 чемпионатов Европы, составляет 5,5 млрд евро, что является на 879 млн евро больше, чем в 2018 году. Стоит отметить, что цифра в 5,5 млрд евро является рекордной в истории футбола.
Больше всего этим летом потратили средств по традиции клубы с АПЛ, сумма составила 1,41 млрд евро, дорогой покупкой стал трансфер английского защитника Гарри Магвайера с "Лестера" в МЮ (80 млн евро).
Вторым по расходам идет чемпионат Испании, где расходы составили 1,24 млрд евро и два трансфера, которые перевалили за 100 млн евро, это, в частности, Жоау Феликс из "Бенфики" в "Атлетико" (113 млн евро) и Гризманн с "Атлетико" в "Барселону" (108 млн евро).
Бронзу по расходам завоевал чемпионат Италии, апеннинские клубы купили футболистов на 1,06 млрд евро, где самым дорогим трансфером стал переход бельгийца Лукаку с английского "Манчестер Юнайтед" в миланский "Интер" (74 млн евро).
Немецкие и французские клубы провели намного более скромную трансферную кампанию, потратив на покупку футболистов 670 и 605 млн евро соответственно.
- 3 сентября публикация в соцсети от "Ромы" с объявлением трансфера защитника Давиде Дзаппакосты помогла найти мальчика, который потерялся накануне .
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