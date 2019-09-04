Еврокомиссия назначила спецсоветника по вопросам отношений с Украиной
Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, это решение вступает в силу немедленно, и должность не получает вознаграждения.
"Господин Брок будет консультировать президента относительно стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране в начале этого года. Благодаря почти 15-летнему опыту работы в должности главы Комитета по иностранным делам в Европарламенте, господин Брок поможет установить связи с новой властью и определить приоритеты и преимущества новой администрации относительно ее отношений с ЕС ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о назначении вступает в силу немедленно, а Брок не будет получать заработной платы на этой должности. Брок будет сотрудничать с другими чиновниками в ЕС, которые отвечают за отношения с Украиной.
Брок впервые был избран евродепутатом еще в 1980 году. В области внешней политики он также занимал должность заместителя главы и главы рабочей группы по вопросам иностранных дел Европейской народной партии, главного докладчика Европарламента по вопросам расширения ЕС, представителя по внешней политике группы ЕНП и переговорщика Европарламента по созданию Европейской службы внешних действий.
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