4 сентября, 2019, 17:28

С 1 сентября 2019 г. импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Европейский Союз

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация.

Сообщается, что изменения связаны с вступлением в силу директивы ЕС 2019/523 от 21 марта 2019 года.

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, нам поступило сразу от нескольких экспортеров и производителей", - заявила Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации.

Отметим, что директива предусматривает усиление мер защиты ЕС от карантинных вредных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции. В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления определенных карантинных организмов, а именно: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) и Tephritidae (non-European).

"Учитывая то, что Украина является страной, свободной от этих организмов, так как случаев их обнаружения не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако, на данный момент, официальный ответ от Еврокомиссии пока не поступил, а значит, поставлять эти товары нельзя. Сколько может занять процедура получения разрешения на поставку продукции из каждой страны, на этот вопрос точно никто не может ответить ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские производители в самостоятельном порядке занимаются решением этой проблемы. Так, экспортеры тепличных томатов и перца на данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить разрешение на ввоз своей продукции.