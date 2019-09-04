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Espreso.tvСпортЭкс-футболиста "Реала" обвиняют в распространении детской порнографии

Экс-футболиста "Реала" обвиняют в распространении детской порнографии


фото: marca
Бывшего игрока "Реала" немца Кристофа Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии

Об этом сообщает RTL.

Сообщается, что полиция Гамбурга расследует обвинения женщины, которая предоставила не менее 15 детских порнографических фотографий, которые Метцельдер отправил ей через WhatsApp.

"Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая фотографии, полученные в Гамбурге", - заявила представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.

Полиция задержала Метцельдера и изъяла у него мобильный телефон. Во время обыска дома у футболиста был изъят компьютер.

38-летний Метцельдер играл на позиции защитника в немецких "Боруссии" из Дортмунда, "Шальке" и испанском "Реале".

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