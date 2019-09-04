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Espreso.tvМирДжонсон исключит из Консервативной партии более 20 депутатов, включая внука Черчилля

Джонсон исключит из Консервативной партии более 20 депутатов, включая внука Черчилля

Николас Сомс, внук Уинстона Черчилля, будет исключен из Консервативной партии после вчерашнего голосования в парламенте против планов премьер-министра Бориса Джонсона по выходу Великобритании из Евросоюза

Об этом сообщает Reuters.

Сомс был одним из 21 депутатов-консерваторов, которые проголосовали вместе с оппозиционными партиями за то, чтобы взять под контроль повестку дня парламента и внести на голосование законопроект, требующий новой отсрочки Brexit.

Джонсон перед голосованием пригрозил однопартийцам исключением за голосование против правительства. Британские СМИ отмечают, что это один из самых странных поворотов в трехлетнем кризисе вокруг Brexit.

71-летний Сомс, который был посвящен в рыцари королевой Елизаветой в 2014 году, является членом парламента с 1983 года и ранее занимал должность младшего министра обороны. Он сын Мэри Сомс, самой молодой из пяти детей Черчилля.

Среди тех, кого также должны исключить из Консервативной партии, 79-летний Кен Кларк, старейший депутат в Палате общин, и бывший министр финансов Филипп Хэмм ОНД.

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