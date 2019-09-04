Джонсон исключит из Консервативной партии более 20 депутатов, включая внука Черчилля
Об этом сообщает Reuters.
Сомс был одним из 21 депутатов-консерваторов, которые проголосовали вместе с оппозиционными партиями за то, чтобы взять под контроль повестку дня парламента и внести на голосование законопроект, требующий новой отсрочки Brexit.
Джонсон перед голосованием пригрозил однопартийцам исключением за голосование против правительства. Британские СМИ отмечают, что это один из самых странных поворотов в трехлетнем кризисе вокруг Brexit.
71-летний Сомс, который был посвящен в рыцари королевой Елизаветой в 2014 году, является членом парламента с 1983 года и ранее занимал должность младшего министра обороны. Он сын Мэри Сомс, самой молодой из пяти детей Черчилля.
Среди тех, кого также должны исключить из Консервативной партии, 79-летний Кен Кларк, старейший депутат в Палате общин, и бывший министр финансов Филипп Хэмм ОНД.
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