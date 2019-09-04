Дворец "Украина" советуется с СБУ по поводу концертов российских артистов и повышает им цены на аренду зала

4 сентября, 2019, 21:42

Руководство Национального дворца искусств "Украина" постоянно советуется с СБУ по поводу возможных выступлений российских артистов на его сцене

Об этом заявил генеральный директор ГП "Национальный дворец искусств "Украина"" Роман Недзельский во время брифинга, передает Укринформ.

"Мы отдавали заявку СБУ, где мониторили, есть ли люди в списке "Миротворца", не пересекали ли границу, которая является нелегальной на территории Украины, выступали ли в зоне боевых действий", - сказал он.

Недзельский добавил, что дворец "Украина" специально повышал цену на аренду зала для российских артистов.

Также он отметил, что дворец "Украина" не является ведомством, которое может запрещать артистам въезжать в Украину.

"Для этого у нас есть пограничная служба, таможенная служба, отдел статистики и отдел миграции, которые эти вопросы отслеживают. Мы только даем заявку...", - сказал Недзельский.